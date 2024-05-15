Tüp yüklü kamyonet kaza yapmıştı: Sürücüden acı haber geldi - Son Dakika
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Tüp yüklü kamyonet kaza yapmıştı: Sürücüden acı haber geldi

Tüp yüklü kamyonet kaza yapmıştı: Sürücüden acı haber geldi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen kazada, tüp yüklü kamyonetin şoförü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze yarın defnedilecek.

15.05.2024 19:18
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Tüp yüklü kamyonet kaza yapmıştı: Sürücüden acı haber geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araca çarpan tüp yüklü kamyonetin şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kandıra-Kefken Yolu'nda saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Fatih Koç idaresindeki 34 UT 6305 plakalı Iveco marka tüp yüklü kamyonet, Şehit Mustafa Koç Caddesi'ne dönüş sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen 34 BPH 25 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta şarampole devrilirken, kamyonet sürücüsü Fatih Koç ile hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Fatih Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Fatih Koç'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tüp yüklü kamyonet kaza yapmıştı: Sürücüden acı haber geldi - Son Dakika

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