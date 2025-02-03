Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi - Son Dakika
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Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Turabi'nin genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içeren şarkısına ilişkin suç duyurusunun ardından Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

03.02.2025 20:06
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle bulunduğu suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

Turabi\'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3-sayfa, Ankara, Turabi, Hukuk, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Turabi'nin tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • VillaUmut:
    Yıllarca besleyip büyüttüğünüz Survivor şahaseri değil mi bu eleman ya? :) Çöküşün meyveleri de böyle kalitesiz olur, doğaldır. 27 0 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    ahlak yobazlığı. bunları bu hale getiren yine bu toplum. 23 0 Yanıtla
  • Tahir Ekrem ALTIN:
    Bu suboşun şarkılarını dinleyen salaklara ne demeli 22 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hani engel burda ötüyor hala 17 1 Yanıtla
  • Ahmet VURAL:
    Toplum ahlakını bozan, kötü örnek olan Böyle soytarıları ekranlarda görmek istemiyoruz..!! 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Adam İtici 3 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    iyi olmuş dümenciye 3 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ulan bunu da başımıza adam etiler ya ..ölsem de gam yemem 2 0 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    NERDE Bİ MÜPTEZEL VARSA BAŞIMIZA ADAM ETTİNİZ !!!!! 2 0 Yanıtla
  • Adem Kargin:
    Erişim engeli varsa burdan yayınlanması ne kadar etik bilemedim.?? 0 1 Yanıtla
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