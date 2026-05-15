Türbe Heykelini Yakmaya Çalışan Şüpheli Gözaltında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde türbedeki heykeli yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Pazarcık'a geldiği belirlenen şüpheli M.S.Ç'nin, Elif Ana Türbesi yerleşkesinde türbe heykele zarar vermek amacıyla yakma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen adli kolluk birimleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
