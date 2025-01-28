Turgutlu Belediyesi Huzur Denetimleri Gerçekleştirdi

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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu ve kent düzenini korumak amacıyla seyyar satıcı, kaldırım işgali ve dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu, esenliğini ve kent düzenini korumak amacıyla seyyar satıcı, kaldırım işgali ve dilencilere yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde, yaya yollarını işgal eden esnafa yasal sınırlar hatırlatılarak işgallerin sonlandırılması sağlandı. Ayrıca, seyyar satıcılık yaparak haksız rekabete yol açan kişilere uyarılarda bulunulurken, halkın duygularını suiistimal eden dilencilerle ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmesi için denetimler devam edecek.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık ve dilencilik gibi konular hem kent estetiğini olumsuz etkiliyor hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını zorlaştırıyor. Bu tür denetimlerimizle şehrimizin düzenini sağlamaya kararlıyız. Tüm ekiplerimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi. - MANİSA