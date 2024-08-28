Turgutlu Belediyesi Zabıta Ekiplerine Yaka Kameraları Temin Etti

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Turgutlu Belediyesi, şeffaflık anlayışını bir adım daha ileri taşıyarak zabıta ekiplerine görüntü ve ses kaydı yapabilen yaka kameraları temin etti. Bu yeni uygulama ile birlikte tüm denetim süreçleri kayıt altına alınacak.

Halkın güvenliği ve ilçenin düzenini korumaya yönelik hizmetlere ağırlık veren Turgutlu Belediyesi, yeni bir uygulamaya imza attı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim ve uygulamalarda görüntü ile birlikte ses kaydı yapan yaka kameraları kullanmaya başladı. Yaka kameralarının kullanımı, zabıtaların çalışmalarını ve vatandaşlarla olan etkileşimlerini ayrıntılı şekilde belgeleyecek. Bu sayede yaşanan sorunlar, iddialar ve şikayetler daha net bir şekilde kayıt altına alınacak ve denetim süreçlerinin şeffaflığı artırılacak.

"Belediyecilikte şeffaflık ilkesini her zaman ön planda tutuyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyecilikte şeffaflık ilkesini her zaman ön planda tutuyoruz. Meclis toplantılarımızı, ihalelerimizi canlı yayın aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşmamız ve belediyemizin ekonomik bilgilerini duyurmamız gibi adımların ardından şimdi de zabıtalarımıza yaka kameraları sağlıyoruz. Bu uygulama hem zabıta memurlarımızın hem de vatandaşlarımızın haklarını koruyarak daha güvenilir ve şeffaf bir hizmet sunmamıza yardımcı olacak" dedi. - MANİSA