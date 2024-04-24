Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım, yol işgali ve seyyar satıcılarına yönelik denetimini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğinin korunması adına denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu genelinde kaldırım, yol işgali ve seyyar satıcılara yönelik denetimler gerçekleştirildi. İş yeri sahiplerine ilk olarak sözlü uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, 40 cm'den fazla işgal kurallarına uymayan kişi ve iş yeri sahipleri hakkında gerekli işlemlerini yaptı. Zabıta ekipleri kurallara aykırı bir şekilde tezgah açıp satış yapan seyyar satıcılar ile kaldırım ve yol işgali yapan esnafa yönelik denetimlerine devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın ortak kullanımı olan yol ve kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçmek için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca kanun ve mevzuata aykırı şekilde tezgah açarak haksız kazanç elde eden seyyar satıcılara yönelik de denetimlerimiz devam edecek. Tüm çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA