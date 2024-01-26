Manisa\'da motosiklet çocuklara çarptı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anda yola fırlayan 2 küçük çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Çamlıca yolu üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönünden Çamlıca yolu üzerinden Subaşı Mahallesi yönüne seyir halindeki 31 AKZ 552 plakalı motosikletli kurye M.A. iddiaya göre bir anda yola fırlayan 9 yaşındaki Ö.G. ile M.N.T'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesiyle olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan küçük çocuklar ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA