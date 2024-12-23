Turgutlu'da Silahlı Saldırı: Genç Tutuklandı - Son Dakika
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Turgutlu'da Silahlı Saldırı: Genç Tutuklandı

Turgutlu\'da Silahlı Saldırı: Genç Tutuklandı

Turgutlu'da 2 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki D.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.12.2024 14:08
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 20 Aralık Cuma günü yoldan geçerken silahla ateş edip 2 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki genç emniyet güçlerince gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu üzerine S.Ş ve C.E. isimli vatandaşların silahla bacaklarından vurulması olayının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından şüphelinin tespiti için yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahsın kullandığı otomobil ardından da şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli D.B. (19) isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Silahlı Saldırı: Genç Tutuklandı - Son Dakika

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