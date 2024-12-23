Turgutlu\'da Silahlı Saldırı: Genç Tutuklandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 20 Aralık Cuma günü yoldan geçerken silahla ateş edip 2 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki genç emniyet güçlerince gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu üzerine S.Ş ve C.E. isimli vatandaşların silahla bacaklarından vurulması olayının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından şüphelinin tespiti için yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahsın kullandığı otomobil ardından da şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli D.B. (19) isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA