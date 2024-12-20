Turgutlu'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden Denetim Hamlesi - Son Dakika
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Turgutlu'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden Denetim Hamlesi

Turgutlu\'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden Denetim Hamlesi

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik denetimlerini sürdürerek, kanunlara aykırı işlem yapanlar hakkında cezai yaptırımlar uyguladı.

20.12.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hafta boyunca çok yönlü olarak denetimlerini gerçekleştirdi. İlgili kanun ve mevzuatlara uymayan kişi ve işletmelere gerekli işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak sürdürdüğü denetim ve kontrollerine devam ediyor. Ekipler tarafından ilgili kanun, mevzuat ve usule uygun şekilde çalışmayan seyyar satıcılar ile haksız kazanç elde eden dilenciler tespit edildi. Ekipler ayrıca denetimler sırasında kanunlara aykırı olarak araç, ticari malzeme ve gıda ürünlerini kaldırım ve yol kenarlarına yerleştiren işyerleri ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemler uyguladı. Kentin refahı, esenliği ve sağlığını korumak adına denetimler devam edecek.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde hafta boyunca dilencilere, seyyar satıcılara, kaldırım ve yol işgallerine yönelik kontrollerimizi yaptık. Görev ve sorumluluğumuz dahilinde gerekli işlemleri ve yaptırımları uyguladık. Kentimizin refahı, esenliği ve sağlığını korumak adına denetimlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden Denetim Hamlesi - Son Dakika

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