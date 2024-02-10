Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Arbede: 1 Polis Yaralandı, 2 Taraftar Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Arbede: 1 Polis Yaralandı, 2 Taraftar Gözaltına Alındı

Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Arbede: 1 Polis Yaralandı, 2 Taraftar Gözaltına Alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oynanan ve Turgutluspor'un 1-0 kazandığı Turgutluspor-Karşıyaka maçı öncesinde stadyum dışında taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Arbedede 1 polis yaralandı, 2 taraftar ise gözaltına alındı. Maç öncesi ve sonrasında polis tarafından güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

10.02.2024 17:49  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oynanan ve Turgutluspor'un 1-0 kazandığı Turgutluspor- Karşıyaka maçı öncesinde stadyum dışında taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Arbedede 1 polis yaralandı, 2 taraftar ise gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesinde oynanan ve Ege derbisi olarak da nitelendirilen maç öncesi Manisa ve Turgutlu polisi tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Karşıyaka taraftarının Turgutlu stadyumuna geldiği esnada çıkan olaylarda 1 polis memuru yaralandı, 2 taraftar ise gözaltına alındı. Turgutluspor'un 1-0 kazandığı maç sonrasında da küçük çaplı olaylar yaşandığı ancak polisin olayları kısa sürede engellediği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Turgutluspor, Karşıyaka, Turgutlu, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Arbede: 1 Polis Yaralandı, 2 Taraftar Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:50:32. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutluspor-Karşıyaka Maçında Arbede: 1 Polis Yaralandı, 2 Taraftar Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement