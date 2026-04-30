Turistler pazar alışverişini bırakıp yangın görüntüleme yarışına girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın büyük çapta maddi hasara sebep olurken cadde üzerinde semt pazarında alışveriş yapan turistler alışverişi bırakıp görüntü çekme yarışına girdi.

Yangın, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairede çıktı. Yangında dairenin mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Perşembe pazarı girişinde bulunan binadaki yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler müdahalede bulunurken Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de cadde üzerinde önlem aldı.

Yangın sırasında dairede oturan kiracıların evde bulunduğu vatandaşların dumanları görerek kapıyı çalmasının ardından hızla evden caddeye indikleri ve yangından etkilenmedikleri bildirildi. Bu sırada cadde üzerindeki perşembe pazarında alışveriş yapan turistler de evden yükselen dumanları görüp cep telefonu ile yangını görüntülemeye başladı. - ANTALYA