Turizm Bölgesinde Torbacı Operasyonu - Son Dakika
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Turizm Bölgesinde Torbacı Operasyonu

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Balıkesir'in turizm olarak öne çıkan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 19 sokak satıcısı şahıs gözaltına alındı. Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai, toz esrar, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan malzemeler, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat devam ediyor.

27.04.2024 14:36
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Turizm bölgesinde torbacı operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir'in turizm olarak öne çıkan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 19 sokak satıcısı şahıs gözaltına alındı.

Edremit'te Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve delillendirme çalışmaları tamamlanan projeli dosya kapsamında narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 19 sokak satıcısı şahıs, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Projeli çalışma süreci ve düzenlenen operasyon kapsamında; 185 adet sentetik ecza hap, 18 parça halinde 58,56 gram metamfetamin, 31,36 gram esrar, 69,29 gram bonzai, 1,83 gram toz esrar, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo rulosu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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