 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk İşi Otomobil Kurtarma: Yolda Kalan Tofaş'ı Ayaklarıyla İterek Kurtardılar - Son Dakika
Üye Girişi

Türk İşi Otomobil Kurtarma: Yolda Kalan Tofaş'ı Ayaklarıyla İterek Kurtardılar

Bursa'da, yolda kalan bir Tofaş Şahin otomobili, Tofaş marka başka bir aracın üzerine oturup gençler tarafından ayaklarıyla itilerek kurtarıldı. Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

20.01.2024 - 09:53,
Abone Ol

Türk işi otomobil kurtarma... Yolda kalan Tofaş'ı ayaklarıyla iterek kurtardılar

Bursa'da yolda kalan Tofaş Şahin marka otomobili, Tofaş marka başka bir aracın üzerine oturup ayaklarıyla iterek kurtardılar

BURSA - Bursa'da Türk işi otomobil kurtarma yöntemi kameraya yansıdı. Gençler yolda kalan Tofaş'ın kuş serisini başka bir kuş serisi otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla iterek kurtardılar.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bozulunca yardımına yine aynı marka araçla gelen arkadaşı yetişti. Kaputun üstüne çıkan gençler bozulan Şahin model otomobili ayaklarıyla iterken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Türk İşi Otomobil Kurtarma: Yolda Kalan Tofaş\'ı Ayaklarıyla İterek Kurtardılar
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa, Tofaş, Kurtarma, Bursa, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türk İşi Otomobil Kurtarma: Yolda Kalan Tofaş'ı Ayaklarıyla İterek Kurtardılar - Son Dakika


11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı

Son Dakika
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Türk İşi Otomobil Kurtarma: Yolda Kalan Tofaş'ı Ayaklarıyla İterek Kurtardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement