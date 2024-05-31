Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı 'Tefecilik' suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı 'Tefecilik' suçundan tutuklandı

Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı \'Tefecilik\' suçundan tutuklandı

Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı Sinan Turan, yüksek faizle borç para verdiği ve bunu kömür satışı faaliyeti olarak gerçekleştirdiği iddiaları üzerine tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, derneğin kömür satışı faaliyeti üzerinden ihtiyaç sahibi emeklilere borç para verildiği ve yüksek faizle ödeme planı yapıldığını tespit etti. Sinan Turan ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

31.05.2024 16:52
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Yüksek faizle borç para verdiği ve bunu kömür satışı faaliyeti olarak gerçekleştirdiği iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı Sinan Turan, 'Tefecilik' suçundan tutuklandı.

Durumu olmayan kişilere yüksek faizle borç para verdiği ve bunu da kömür satışı faaliyeti olarak gösterdiği iddiaları sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon başlattı. Bu çerçevede derneğin Sakarya'daki şube başkanı Sinan Turan ve beraberindeki bazı kişilerin, derneğin kömür satışı faaliyeti üzerinden ihtiyaç sahibi emeklilere borç para verdiği ve yüksek faizle ödeme planı yaptıkları belirlendi. Hususa ilişkin gözaltına alınan Sinan Turan ve beraberindeki 2 kişi emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarın Sinan Turan, 'Tefecilik' suçundan tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye Emekliler Derneği Sakarya Şube Başkanı 'Tefecilik' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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