Türkiye\'ye sokulmak istenen 20\'şer kilo kokain ve esrar Bulgaristan\'da ele geçirildi

Bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş halde Türkiye'ye sokulmak istenen 20'şer kilogram kokain ve esrar, Bulgaristan gümrük görevlileri tarafından ele geçirildi.

Bulgaristan Gümrük İdaresi ile İçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, Türkiye'ye doğru seyir halinde olan treylerli çekici kamyon Lesovo Sınır Kapısı'nda kontrol için durduruldu.

Araçta yapılan detaylı aramada, yakıt deposunda gizlenmiş paketler tespit edildi. Kontrolde 20 kilogram kokain ve 20 kilogram esrar olmak üzere toplam 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonla ilgili ayrıntılar, Lesovo Sınır Kapısı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Organize Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kıdemli Komiser Darin Kostov, Gümrük Dairesi Müdür Yardımcısı Stefan Bakalov ve Yambol Bölge Savcısı Doychin Doychev tarafından açıklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.