TUSAŞ'a Terör Saldırısı Görüntülendi

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Teröristler TUSAŞ'a böyle geldi

ANKARA - TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Ankara'nın Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısına terör saldırı gerçekleştirildi. Teröristlerin ilk saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.