TUSAŞ\'taki Terör Saldırısında 5 Şehit

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Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu.

İçişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), tesislerinde gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu. Şehitlerin isimleri şu şekilde: "TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ Kalite Kontrol Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve Taksi şoförü Murat Arslan" - ANKARA