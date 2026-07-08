Tuşba\'da Cami Yangını

Van'ın Tuşba ilçesinde bir camide sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 04.10 sularında ilçeye bağlı Hıdır Mahallesi' Camii'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek caminin minaresi ve bazı bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Tuşba itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Camide büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - VAN