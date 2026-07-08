Tuşba'da Cami Yangını - Son Dakika
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Tuşba'da Cami Yangını

Tuşba\'da Cami Yangını
08.07.2026 12:38
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Van'ın Tuşba ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir camide sabaha karşı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 04.10 sularında ilçeye bağlı Hıdır Mahallesi' Camii'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek caminin minaresi ve bazı bölümlerine yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Tuşba itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Camide büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Tuşba, Cami, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuşba'da Cami Yangını - Son Dakika

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