Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Tuşba'ya bağlı Abdrurrahmangazi Mahallesi'nde park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangından geriye hurda yığını kaldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tuşba'da Park Halindeki Minibüs Yandı - Son Dakika
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