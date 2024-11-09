Tuşba\'da Yangın: Evde Büyük Hasar

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Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Seyrantepe Mahallesi Kardelen Sokak'ta meydana geldi. S.Ö. isimli şahsa ait evin oturma odasında bulunan kömür sobasından düşen kıvılcımlardan dolayı çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliğinden 2 araç sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evdeki beyaz eşya ve gıda malzemeleri yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi zarar oluştu. - VAN