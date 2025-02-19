TÜSİAD Başkanı Turan'a Soruşturma - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı Turan'a Soruşturma

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaptığı açıklamalar nedeniyle yargılamayı etkileme suçlamasıyla soruşturuluyor.

19.02.2025 17:04
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında genel kurulda söylediği sözler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 Şubat tarihinde Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında derneğin genel kurulunda sarf ettiği sözler nedeniyle ertesi gün 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın da aynı gün derneğin genel kurulunda yaptığı konuşmasında bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli Turan hakkında da 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Adliyeye sevk edilecekler

Şüpheliler Turan ve Aras'ın Başsavcılık'ta hazır bulundurulmaları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildiği de öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhan Turan, istanbul, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Sözler, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TÜSİAD Başkanı Turan'a Soruşturma - Son Dakika

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