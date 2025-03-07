TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 2 şüphelinin zincirleme şekilde 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › TÜSİAD Başkanı ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanına Soruşturma Tamamlandı - Son Dakika
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