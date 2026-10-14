Tutuklu İmamoğlu, örgüt lideri olarak tanımlandığı davada ilk savunmasına başladı - Son Dakika
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Tutuklu İmamoğlu, örgüt lideri olarak tanımlandığı davada ilk savunmasına başladı

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Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasının 34. gününde, iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu Ekrem İmamoğlu ilk savunmasına başladı. Savunmasının 4 gün süreceği öğrenilirken duruşmada Özgür Özel, milletvekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi hazır bulundu.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası kapsamında tutuklu yargılanan ve iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu dosya kapsamında ilk savunmasına başladı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 34. gününde iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının alınmasına başlandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün süreceği de öğrenildi. Duruşmanın 34. celsesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir kısım Yeni Parti milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ile izleyiciler hazır bulundu. Duruşma salonunda izleyiciler HalkTV'ye kayyım atanması kararı hakkında "özgür basın susturulamaz" şeklinde slogan attı.

Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne geldi. Duruşmada İmamoğlu kimlik tespitleri yapıldığı esnada 250-300 bin TL aylık gelirinin olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğluÖzgür ÖzelPolitika3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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