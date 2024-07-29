Tuzla'da bulunan yat imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Tuzla'da bulunan bir yat imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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29.07.2024 12:04:55. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da bulunan yat imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika
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