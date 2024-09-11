Düğün Konvoyuna Cezalı Müdahale - Son Dakika
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Düğün Konvoyuna Cezalı Müdahale

Düğün Konvoyuna Cezalı Müdahale

Tuzla'da düğün konvoyu yaparak yolu kapatan ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüler hakkında adli işlem başlatılarak, 4 bin 830 TL trafik idari para cezası uygulandı.

11.09.2024 11:46
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Tuzla'da düğün konvoyu yaparak yolu kapatan ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüler hakkında adli işlem başlatılarak, 4 bin 830 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 8 Eylül 2024 tarihinde Tuzla Akfırat yolu üzerinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç sürücülerini tespit etti.

4 bin 830 TL para cezası

Sürücüler Ö.F.D., O.E., U.G., K.Ç., B.E.'ye ayrı ayrı olmak üzere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Kol ve grup halinde gitmek' maddesinden 690'ar TL, 'Zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olmak' maddesinden 690'ar TL, 'Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690'ar TL olmak üzere toplamda tüm sürücülere 4 bin 830 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

Ayrıca sürücüler Ö.F.D., O.E., U.G., K.Ç., B.E.; "Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" maddesinden gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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