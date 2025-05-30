Tuzla'da taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinde çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tuzla'da Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi'nde bulunan taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrikanın bulunduğu cadde yangın nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Panik yaratan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek fabrikanın dış cephesine sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tuzla'da fabrika yangını panik yarattı - Son Dakika
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