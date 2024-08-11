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Tuzla'da meydana gelen göçük böyle görüntülendi

İSTANBUL - Tuzla'da inşaat sahasında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı. Göçük havadan dron ile görüntülendi.

Tuzla Tepeören'de saat 17.00 sıralarında sivil vatandaşa ait inşaat sahasında göçük meydana geldi. Müstakil evinin alt yapı inşaatı sırasında oluşan heyelanda işçiler S.İ. ve C.Ö. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken göçük alan dron ile havadan görüntülendi.