Tuzla'daki Villa Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Tuzla'daki Villa Yangını Paniğe Neden Oldu

20.06.2026 19:30
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Tepeören’deki villada çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Tuzla'da bir villada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda villada maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Tuzla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'daki Villa Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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