Çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetmişti; memleketinde defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetmişti; memleketinde defnedildi

Çalışmak için gittiği İspanya\'da hayatını kaybetmişti; memleketinde defnedildi
21.06.2026 13:56  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için gittiği İspanya'da boyun tümörü nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki Aziz Çaplık'ın cenazesi Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi.

MARDİN'in Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybeden Aziz Çaplık (28), memleketinde toprağa verildi.

Derik ilçesinden 6 yıl önce çalışmak için İspanya'ya giden CHP İlçe Başkanı Mehmet Çaplık'ın oğlu Aziz Çaplık, 19 Mayıs'ta rahatsızlanınca Barcelona'daki Hospital Vall d'Hebron Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Boyun tümörü teşhisi konulan Çaplık, 11 Haziran'da hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Ailenin girişimleri sonucu işlemleri tamamlanan Çaplık'ın cenazesi, sabah saatlerinde hava yoluyla Türkiye'ye getirildi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda karşılanan cenaze, Derik Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Bahçelievler Mahallesi'ndeki Abdullah Akın Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Çaplık'ın yakınları ile ilçe halkı katıldı. Baba Mehmet Çaplık, "Oğlumun İspanya'da vefat etmesi nedeniyle 10 gündür arkadaşlar, akrabalar acımızı bizimle beraber paylaşıyor. Bugün defnettik onu. 5 çocuğumdan en büyüğüydü, 28 yaşındaydı. Henüz bekardı. Almanya'ya çalışmak için gitmişti, sonra İspanya'ya geçmişti. Cenazesini getirtip, defnettik. Cenazemize katılan herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Türkiye, İspanya, Güncel, Mardin, Derik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetmişti; memleketinde defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı
Fişi ilk yarıdan çektiler Brezilya, Haiti’ye şans tanımadı Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı
Dünya bu anları konuşuyor Amerika’ya damga vuran ’’Türk yürüyüşü’’ Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''

13:53
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu
"Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
13:43
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 14:04:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Çalışmak için gittiği İspanya'da hayatını kaybetmişti; memleketinde defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.