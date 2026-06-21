Sanatçı Altunsaray'a trafikte tehdit: Sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Sanatçı Altunsaray'a trafikte tehdit: Sürücü tutuklandı

21.06.2026 14:45
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Ankara'da halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray ile yol verme meselesi yüzünden tartışıp tehdit ve darp girişiminde bulunduğu iddia edilen sürücü K.Ü.Ö. tutuklandı. Şüpheliye idari para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten menedildi.

Ankara'da halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray ile trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı, tehdit ve darp girişiminde bulunduğu iddia edilen sürücü tutuklandı.

Halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray Ankara'da evine giderken trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı, tehdit ve darp girişiminde bulunduğu öne sürülen sürücü tutuklandı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri K.Ü.Ö.'yü gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüpheliye idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Şüphelinin kullandığı araç ise trafikten menedildi.

Öte yandan K.Ü.Ö. hakkında "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ile "Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 20 Haziran tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İsmail Altunsaray, 3. Sayfa, Magazin, Ankara, Ulaşım, Müzik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sanatçı Altunsaray'a trafikte tehdit: Sürücü tutuklandı - Son Dakika

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