Tuzla Orhanlı'da kimyasal fabrika yangınında fabrika kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tuzla Orhanlı'da kimyasal fabrika yangınında fabrika kullanılamaz hale geldi

Tuzla Orhanlı\'da kimyasal fabrika yangınında fabrika kullanılamaz hale geldi
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Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki kimyasal fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikanın son durumu havadan görüntülendi.

Tuzla'da kimyasal fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına alındı. Yanan fabrika kullanılamaz hale gelirken, yangının son hali havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal malzemelerin bulunduğu fabrikada sık sık patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, yangının son hali havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Orhanlı, Tuzla, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla Orhanlı'da kimyasal fabrika yangınında fabrika kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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