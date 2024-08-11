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Tuzla Tersanesi'nin yanındaki ağaçlık alanda korkutan yangın

İSTANBUL - Tuzla Tersanesi'nin yan tarafında ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın tersaneye sıçramaması faciayı önledi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangın kontrol altına alındı.

Yangın, İstanbul Tuzla İlçesi Tuzla Tersanesi yanındaki ağaçlık alanda saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tersanenin yanında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Çevredeki vatandaşlar ve tersanedeki işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, yangının tersaneye sıçramaması faciayı önledi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.