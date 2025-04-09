Uçakta iğrenç olay: Yolcunun üzerine idrarını yaptı!

Bugün gerçekleşen Delhi-Bangkok Air India uçuşunda skandal bir olay yaşandı. Uçaktaki Hintli bir yolcu, başka bir yolcunun üzerine idrarını yaptı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ OLAYI DOĞRULADI

Havayolu şirketi olayı doğrulayan bir açıklama yaptı ve mürettebatın iddia edilen suç gerçekleştikten sonra tüm belirlenmiş prosedürleri uyguladığını söyledi.

Air India'dan yapılan açıklamada, "Air India, 9 Nisan 2025'te Delhi'den Bangkok'a giden AI2336 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren kabin ekibine uygunsuz yolcu davranışı olayının bildirildiğini teyit ediyor. Mürettebat tüm belirlenmiş prosedürleri uyguladı ve yaşananlar ilgili makamlara bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

MAĞDUR YOLCU ÇOKULUSLU ŞİRKET ÇALIŞANI ÇIKTI

Air India, suçlanan yolcunun mürettebat tarafından uyarıldığını belirtirken fail hakkında resmi prosedürün uygulandığını açıkladı.

Olayın mağdurunun önde gelen bir çokuluslu şirketin çalışanı olduğu öğrenildi. Mağdurun şikayetinin Bangkok yetkililerine iletildiği aktarıldı. İdrar yapan şahıs hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

BENZER BİR OLAY YİNE AYNI ŞİRKETİN UÇAĞINDA YAŞANMIŞTI

26 Kasım 2022'de Air India New York-Delhi Air India uçuşunda yine benzer bir 'idrar yapma' skandalı yaşanmıştı.

Merkezi Kaliforniya'da bulunan Wells Fargo'nun Hindistan başkan yardımcısı Shankar Mishra, tarafından yaşlı bir kadına yönelik gerçekleşmişti. Çalıştığı şirketin işten çıkardığı Mishra, olay sonrası tutuklanmıştı.