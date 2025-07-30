Uçurumda Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi'nde yakınlarının uzun süre haber alamadığı genç, bir uçurumda yaralı halde bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki A.K.'den bir süredir haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, A.K.'nin en son görüldüğü yer olan Kumbağ Mahallesi'ne sevk edildi. Bölgede arama yapılırken, bir uçurumdan yardım seslerinin gelmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu A.K.'ye ulaşıldı. Bulunduğu noktadan dikkatli bir şekilde çıkarılan yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ