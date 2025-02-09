Uçuş sırasında ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uçuş sırasında kontrolünü kaybederek ağaç dallarına takılan yamaç paraşütü pilotu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Ören yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yamaç paraşütçüsü Sueda Nur Çelik (24), Pamukkale Ören yeri yakınlarındaki Dinamit Tepesi pistinden tekli uçuş yaptı. Ören yeri yakınlarında piste inmek isteyen genç paraşütçü Çelik kontrolünü kaybederek Pamukkale Kuzey Kapısı yakınlarından yaklaşık 7metre yüksekliğindeki ağaca takılarak mahsur kaldı. Durumunu yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu mahsur kaldığı ağaçtan merdivene alınarak kurtarıldı. Kurtarılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ