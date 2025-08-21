Ufuk Bayraktar Haraç İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
Ufuk Bayraktar Haraç İddiasıyla Gözaltına Alındı

Ufuk Bayraktar Haraç İddiasıyla Gözaltına Alındı
21.08.2025 16:04
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu'nda haraç iddiasıyla adliyeye sevk edildi, yurtdışı yasağı getirildi.

Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç iddiasıyla gözaltına alınan Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar adliyeye sevk edildi. Oyuncu hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartı getirildi.

'Ezel' dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz ay Beyoğlu'nda bir restorandan haraç iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İddiaya göre geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla birlikte restorana giden Bayraktar, restoran sahibine, "Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız. Bunun için bize haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürülmüştü. Önceki gün aynı restorana giden oyuncu bu kez talep ettiği miktarı 10 bin liraya düşürdüğü iddia edilmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ünlü oyuncu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından ardından oyuncu Ufuk Bayraktar, birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Oyuncu Bayraktar hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şartı getirildi.

Mekan sahibiyle olan diyaloğu görüntülere yansımıştı

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın restoran sahibi ile yaptığı konuşma kameraya yansımıştı. Görüntülerde ünlü oyuncunun restoran sahibi ile yaptığı konuşma ve önceki gün oyuncu ve beraberindeki kişilerin restoran önünde tartıştıkları ve tarafların birbirlerini darp ettikleri görülüyor. - İSTANBUL

