UKMTO Hürmüz'de bir gemide yangın çıktığını bildirdi, mürettebatın durumu belirsiz

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Khasab kasabasının 9 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin yandığına ilişkin ihbar alındığını ve mürettebatın durumunun bilinmediğini duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik belirsizliğin sürdüğü bir dönemde bölgeden yeni bir gemi yangını haberi geldi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda düzenlendiği değerlendirilen bir saldırının ardından bir gemide yangın çıktığını bildirdi. Açıklamada, "UKMTO, Umman'ın Khasab kasabasının 9 deniz mili kuzeyinde, Hürmüz Boğazı'nda meydana gelen bir olaya ilişkin ihbar aldığını bildirdi. Üçüncü bir tarafa ait geminin kaptanı, başka bir geminin yanmakta olduğunu gördüğünü bildirdi. Mürettebatın durumu bilinmiyor" denildi.

Hasar tespiti veya çevresel etkiye ilişkin bir rapor bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Yetkililer soruşturmayı sürdürürken, gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye ediliyor" ifadelerine yer verildi.