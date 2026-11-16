UKMTO, Yemen açıklarında tankere yaklaşan sürat teknesinde 4 silahlı kişi ihbarı aldı - Son Dakika
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UKMTO, Yemen açıklarında tankere yaklaşan sürat teknesinde 4 silahlı kişi ihbarı aldı

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UKMTO, Yemen'in Sokotra Adası'nın 430 deniz mili doğusunda tankere iki şüpheli deniz aracının yaklaştığı ihbarını aldı. Sürat teknesinde 4 silahlı kişi görüldüğü belirtildi; yetkililer gemilere dikkatli seyretme ve şüpheli faaliyetleri bildirme tavsiyesinde bulundu.

Yemen açıklarında bir tankere ana gemi olduğu değerlendirilen bir gemi ile sürat teknesi yaklaşırken, sürat teknesinde 4 silahlı kişi tespit edildi.

Yemen açıklarında seyreden bir tankere iki şüpheli deniz aracı yaklaştı. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Sokotra Adası'nın 430 deniz mili doğusunda bir tankere ana gemi olduğu değerlendirilen bir gemi ile sürat teknesinin yaklaştığı yönünde ihbar alındığı bildirildi. Açıklamada, "Sürat teknesinde 4 silahlı şahıs görülmüş, ayrıca bir merdiven de fark edilmiştir. Yetkililer konuyu araştırırken, gemilerin dikkatli seyretmeleri ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: UKMTO, Yemen açıklarında tankere yaklaşan sürat teknesinde 4 silahlı kişi ihbarı aldı - Son Dakika
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