Ukrayna'dan Moskova bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'dan Moskova bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı

16.06.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusu, Moskova bölgesindeki bir petrol rafinerisine uzun menzilli İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Zelenskiy, saldırının Rusya'ya karşı haklı bir cevap olduğunu belirtti.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir petrol rafinerisine gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu hasar meydana geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir petrol rafinerisine uzun menzilli İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Zelenskiy, "500 kilometre uzaklıktaki bir petrol rafinerisi vuruldu. Rusya, halkımıza karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye zorlanmalıdır ve Ukrayna'nın uzun menzilli silahları, bu tür bir baskının önemli bileşenlerinden biridir. Bu, Rusya'nın saldırılarına ve sona ermesi gereken bir savaşın uzatılmasına verilen haklı bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

Hasar var

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise yaptığı açıklamada, Gazprom Neft şirketine ait rafineride can kaybı olmadığını, hasar meydana geldiğini belirtti. Sobyanin, rafineride çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Moskova bölgesinin en büyük tesisi olan bu fabrika, mevcut son verilere göre 2024 yılında 11.6 milyon ton petrol işleyerek 2.9 milyon ton benzin ve 3.2 milyon ton dizel üretmişti. - KİEV

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'dan Moskova bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:24:22. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Moskova bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.