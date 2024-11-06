Ukrayna'dan Rus Gemilerine Dron Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rus Gemilerine Dron Saldırısı

Ukrayna, Hazar Deniz Filosu'ndaki Rus savaş gemilerine dron saldırısı düzenledi, 2 gemi hasar gördü.

06.11.2024 16:02
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Ukrayna'nın limandaki Rus Donanması'na ait gemilere düzenlendiği dron saldırısında 2 savaş gemisi hasar aldı.

Ukrayna, Rusya'ya ait stratejik hedeflere dron saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sabah saatlerinde Rus donanmasına ait gemilerin bulunduğu Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk limanına dron saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Ukrayna istihbarat kaynakları da saldırı sonucunda Hazar Deniz Filosu'ndaki 'Tataristan' ve 'Dağıstan' isimli savaş gemilerinde hasar oluştuğunu açıkladı. İstihbarat açıklamasında Hazar Deniz Filosu'nun daha önce Ukrayna'ya ait Herson ve Zaporijya topraklarına füze saldırıları düzenlediği hatırlatıldı.

Saldırı anına ait görüntülerde bir dronun Rus kuvvetleri tarafından havada imha edildiği, başka bir dronun ise savaş gemisine isabet ettiği görüldü.

Saldırı sonrası Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov da yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Hava Savunma Kuvvetleri insansız hava aracı imha etti" dedi. Melikov, drone saldırısı sırasında liman çevresinde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hafif yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Saldırı nedeniyle Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Çevredeki güvenlik önlemleri artırılırken öğle saatlerinde uçuşların tekrar başladığı açıklandı. - DAĞISTAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna'dan Rus Gemilerine Dron Saldırısı - Son Dakika

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