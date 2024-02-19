Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kupiansk Cephe Hattını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kupiansk Cephe Hattını Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kupiansk Cephe Hattını Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti. Zelenskiy, Kupiansk'ı savunan 14'üncü mekanize tugayın komutanı ile görüşerek, savaş alanındaki durum hakkında bilgi aldı.

19.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:08
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, Kupiansk'ı savunan 14'üncü mekanize tugayın komutanı Yarbay Oleksiy Trubnikov ile görüşerek, savaş alanındaki durum hakkında bilgi aldı. - HARKOV

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kupiansk Cephe Hattını Ziyaret Etti - Son Dakika
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