Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 5 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

Ukrayna ordusu Rusya\'nın Belgorod kentini vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.

15.02.2024 16:08
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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre Belgorod'da biri çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk olmak üzere 18 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentine vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ UKRAYNA FÜZELERİNİ DÜŞÜRDÜ

Rus medyası ise içinde bir market ve eczanenin bulunduğu alışveriş merkezinin Ukrayna ordusunun füze saldırısı sonucu ağır hasar gördüğünü aktardı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin Belgorod bölgesi üzerinde 14 adet RM-70 Vampire MLRS füzesini düşürdüğü duyuruldu.

Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentine vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

Ukrayna sınırındaki Belgorod, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022'den bu yana sık sık Ukrayna ordusu tarafından hedef alınıyor.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna ordusu Rusya'nın Belgorod kentini vurdu: 5 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

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