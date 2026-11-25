Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesindeki Savasleyka Hava Üssü'ndeki 5 askeri uçağın vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığındna yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun 24-25 Kasım'da gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında Rusya'nın Nizhny Novgorod bölgesindeki Savasleyka Hava Üssü'nün hedef alındığı ifade edildi. Saldırı sırasında Kh-47M2 Kinzhal balistik füzelerini fırlatmak için kullanılan 3 adet MiG-31 uçağının ve saldırılarda kullanılan 2 adet Su-34 avcı-bombardıman uçağının vurulduğu belirtildi. 5 uçakta büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

Luhansk ve Donetsk bölgesindeki Rus hedeflerine saldırı

Ukrayna ordusunun ayrıca işgal altındaki Luhansk bölgesinde hava hedeflerini tespit etmek ve hava savunma operasyonlarını desteklemek için kullanılan bir Rus P-18 radar istasyonuna da saldırdığı bildirildi. Luhansk ve Donetsk bölgelerinin işgal altındaki kesimlerinde bulunan Rus yakıt, mühimmat ve lojistik depolarının da hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırganlığını tamamen sona erdirene kadar düşmanın kilit askeri varlıklarını hedef alan operasyonlar devam edecektir" denildi.