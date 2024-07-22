Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi: Petrol rafinesinde hasar meydana geldi - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi: Petrol rafinesinde hasar meydana geldi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde bulunan en büyük petrol rafinerisini İHA ile hedef aldı. İHA saldırısının ardından rafineride şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve alevler gökyüzüne yükseldi. Yangın kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi ve gece boyunca hava savunma sistemlerinin 75 İHA'yı imha ettiğini açıkladı.

22.07.2024 12:01
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Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında bir petrol rafinesinde hasar meydana geldi.

Ukrayna, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna ordusu dün akşam saatlerinde Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde yer alan Karadeniz'deki en büyük petrol rafinerisini İHA ile hedef aldı. Petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'e ait rafineride İHA saldırısının ardından şiddetli bir patlama sesi duyulurken, alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, rafinerinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarını terör eylemi olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece boyunca hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 8 Tuapse kenti yakınında olmak üzere toplam 75 İHA'yı imha ettiği ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna, Rusya'ya İHA saldırısı düzenledi: Petrol rafinesinde hasar meydana geldi - Son Dakika

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