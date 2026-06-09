Ukrayna Saldırılarında 43 Sivil Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna Saldırılarında 43 Sivil Öldü

09.06.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın düzenlediği saldırılarda 43 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun suçlarıyla ilgili özel temsilcisi Rodion Miroshnik, geçtiğimiz hafta ülke genelinde düzenlenen saldırılarda 43 sivilin öldüğünü, 234 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Rusya ile Ukrayna karşılıklı saldırılarına devam ederken, bu çatışmada siviller ölüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna ordusunun suçlarıyla ilgili özel temsilcisi Rodion Miroshnik, geçtiğimiz hafta ülke genelinde düzenlenen saldırılarda ortaya çıkan bilançoyu açıkladı. Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan Miroshnik açıklamasında, "Ukrayna saldırıları geçen hafta toplam 277 sivili etkiledi. Aralarında 18 çocuğun da bulunduğu 234 kişi yaralandı, 43 kişi ise öldü. En yüksek sivil kayıp; Belgorod, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Bryansk bölgelerinde kaydedildi" dedi.

Rus temsilci, Ukrayna'ya ait dron saldırılarının tüm kayıpların yüzde 94'ünü oluşturduğunu vurgulayarak, Ukrayna güçlerinin hafta boyunca uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek sağlık tesislerini hedef aldığını söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna Saldırılarında 43 Sivil Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:31:32. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Saldırılarında 43 Sivil Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.