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Ülkeye kaçak giren 28 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ülkeye kaçak giren 28 şahıs yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine Sinanbey Mahallesi'nde kaçak göçmenleri yakaladı. İlçeye kaçak yollarla gelen 28 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı ve göç idaresine teslim edildi.

Ülkeye kaçak giren 28 şahıs yakalandı
25.12.2023 - 20:09,
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Ülkeye kaçak giren 28 şahıs yakalandı

BURSA - İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 28 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri Sinanbey Mahallesi'ndeki sokaklarda kaçak göçmenleri tek tek yakaladı. İnegöl'ün farklı sokak ve caddelerinde ilçeye kaçak yollarla gelen 28 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına alındı.

Şahıslar, göç idaresine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Suriye, İnegöl, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ülkeye kaçak giren 28 şahıs yakalandı - Son Dakika


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