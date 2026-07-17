Ordu\'da 2 katlı evde yangın

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Ahmet Yüksel, sobayı yaktıktan sonra komşusuna gitti. Bir süre sonra geri dönen Yüksel, evinden dumanların yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev ve içerisindeki eşyalar zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU