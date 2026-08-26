Uludağ'da Ayağı Kırılan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Uludağ'da Ayağı Kırılan Yaşlı Adam Kurtarıldı

Uludağ\'da Ayağı Kırılan Yaşlı Adam Kurtarıldı
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75 yaşındaki Yakup Kumaş, Uludağ eteklerinde yürüyüşte ayağını kırdı, 5 saatlik kurtarma sonrası ulaşıldı.

Uludağ'ın eteklerine yürüyüşe çıkıp ayağı kırılan 75 yaşındaki adam ekiplerin 5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kaplıkaya dere yatağından dağlık alana doğru yürüyüşe çıkan 2 kişiden 75 yaşındaki Yakup Kumaş'ın ayağı kırıldı. Kaplıkaya Deresi üzerinde mahsur kalan arkadaşı için Şükrü D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Bursa AFAD Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sarp ve dağlık arazide yaklaşık 5 saat boyunca arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, 75 yaşındaki yaralı vatandaşa ulaştı.

Ekipler tarafından bulunduğu bölgeden güvenli şekilde çıkarılan yaralı, sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayağının kırıldığı öğrenilen 75 yaşındaki Yakup Kumaş, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yanındaki arkadaşı Şükrü D. ise ekiplerin çalışmaları sırasında güvenli bölgeye kendi imkanlarıyla ulaştığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Uludağ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da Ayağı Kırılan Yaşlı Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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