Uludağ'da JAK'tan Hayat Kurtaran Müdahale - Son Dakika
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Uludağ'da JAK'tan Hayat Kurtaran Müdahale

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Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, sömestir boyunca 400 olaya müdahale etti.

02.02.2025 11:34
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Uludağ'da sömestir boyunca hayat kurtardılar

Kayak pistinde yaralanan vatandaşların yardımına JAK yetişti

BURSA - Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sömestir tatili boyunca 400 olaya müdahale etti. 7/24 teyakkuzda olan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hazırlıklarını yaparken, meydana gelen yaralanma vakasına da anında müdahale etti. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Uludağ'da yarıyıl tatilinin son haftasında oteller bölgesinde yoğunluk devam ediyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisi ise 7/24 sürüyor. Sömestir süresince 400 olaya müdahale eden ekipler, zamana karşı yarışarak, hayat kurtaran ilk müdahaleleri sağlıyor. Hazırlık esnasında 112'ye gelen ihbarla harekete geçen ekipler, kayak yapan bir vatandaşın mahsur kalması üzerine hızla bölgeye intikal etti. Kolunda kırık oluşan ve düştüğü yerde mahsur kalan bir vatandaşın yardımına kar motorlarıyla yetişen ekipler, ilk müdahale sonrası yaralıyı sağlık ekiplerine sevk etti.

O anlar kameraya yansırken, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi vatandaşlardan da tam puan aldı.

Kaynak: İHA

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