Uludağ\'da kış uykusuna hazırlanan ayı, Sarıalan\'da çöp konteynerlerini karıştırdı

Uludağ'da kış uykusuna hazırlanan ayı, Sarıalan'da çöp konteynerlerini karıştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uludağ'da kış uykusu hazırlığındaki ayı, Sarıalan bölgesinde yiyecek bulmak için çöp konteynerlerini karıştırdı. Ayının çöpler arasında yiyecek aradığı anlar dikkat çekerken, olay Uludağ'daki yaban hayatını gözler önüne serdi.
Uludağ'da aç kalan ayı, Sarıalan bölgesinde yiyecek bulmak için çöp konteynerlerini karıştırdı.
Uludağ'da kış uykusu hazırlığındaki ayılar yerleşime geldi. Sarıalan bölgesinde ortaya çıkan ayı, çöp konteynerlerinin başına gelerek yiyecek aramaya başladı. Bir süre konteynerleri karıştıran ayı, çöplerin arasında yiyecek bulmaya çalıştı. Ayının çöp konteynerlerini karıştırdığı anlar dikkat çekti.
Sarıalan bölgesinde yaşanan olay, Uludağ'daki yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi
Kaynak: İHA
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